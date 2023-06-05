Последнее обновление: 05.06.2023 11:16

Армения допускает возможность мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что до конца года возможно заключение мирного соглашения с Азербайджаном, сообщили армянские СМИ.

"Переговоры идут очень интенсивно, и если мы сохраним этот курс, есть возможность в конце года заключить мирное соглашение", – заявил Армен Григорян. - "Мы настроены на то, чтобы найти решения и в рамках этих решений продвигать мирную повестку дня и заключить мирное соглашение".

Ереван положительно оценивает встречу лидеров, состоявшуюся 1 июня в Кишиневе, отметил Григорян.

"Это хорошая возможность продвинуть мирную повестку дня. Поддержка международного сообщества этой повестки дня очень важна", – сказал секретарь Совбеза Армении.

По словам Григоряна, в разблокировании путей сообщения есть одна важная вещь, которая понятна всем вовлеченным партнерам: "Границы будут под контролем армянской стороны, то есть во время разблокирования в контексте Армении все пограничные службы будут осуществляться только армянскими службами".

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

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