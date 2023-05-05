Блинкен: Армения и Азербайджан достигли "ощутимого прогресса" в мирных переговорах

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Армения и Азербайджан достигли "ощутимого прогресса" в мирных переговорах, которые США проводят между двумя бывшими советскими республиками из-за их многочисленных конфликтов за территорию Нагорного Карабаха.

"В последние дни стороны обсудили очень сложные вопросы и достигли ощутимого прогресса в вопросе прочного мирного соглашения. Надеюсь, что они, как и я, также понимают, что существует ощутимое и доступное соглашение, достижение которого будет не только историческим шагом, но и по большей части принесет пользу народам Армении и Азербайджана и очень положительно повлияет даже за пределами этих двух стран", - заявил госсекретарь США, передает Associated Press.

Четырёхдневная сессия переговоров не привела к мирному соглашению, но Блинкен сказал, что соглашение может быть "в пределах видимости, в пределах досягаемости". Также он похвалил обе стороны за объединение, ради нахождения общего языка.

Блинкен отметил, что достижение соглашения было бы "не только историческим, но и глубоко отвечало бы интересам народов Азербайджана и Армении и имело бы очень позитивные последствия даже за пределами их двух стран".

Переговоры проходили за закрытыми дверями в Институте дипломатической службы Государственного департамента в северной Вирджинии. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана, возглавлявшие свои делегации, не выступали на церемонии закрытия.