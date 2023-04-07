США считают Россию причастной к "сливу" данных о подготовке Украиной контрнаступления

За утечкой нескольких секретных американских военных документов, которые были выложены в соцсетях и якобы свидетельствовали о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят Россия или пророссийские элементы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников. По словам собеседников Reuters, слитые документы, очевидно, были изменены, чтобы по крайней мере уменьшить количество потерь со стороны российских войск.

В Пентагоне в свою очередь отказались комментировать подлинность "слитых" документов и отметили, что "изучают вопрос". Ожидается, что ведомство проведет расследование относительно причин утечки.

В свою очередь, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что документы опубликованы не в оригинальном виде и никак не повлияют на будущие события.

"С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберийских приключений", "трехдневных планов" и других провалов - это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", - заявил Подоляк.