Россия нанесла удар по Одессе иранскими беспилотниками

Администрация Одесского района сообщила, что Россия нанесла удар по региону при помощи беспилотных летательных аппаратов.

По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, один из дронов попал по предприятию, в результате чего начался пожар, однако к утру спасателям удалось его ликвидировать.

"Предварительно, без человеческих потерь", - добавил Братчук.

Украинские Воздушные силы также сообщили, что в ночь на вторник российская армия атаковала Украину с южного направления с использованием ударных беспилотников иранского производства "Шахед-136" и "Шахед-131".

"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, вероятно, из района восточного побережья Азовского моря", - сказано в сообщении.

Сообщается, что 14 иранских дронов было уничтожено.