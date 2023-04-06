Последнее обновление: 06.04.2023 16:23

Украина допускает переговоры с РФ о Крыме до возвращения полуострова военным путем

Власти Украины допускают переговоры с Россией перед тем, как приступить к возвращению Крыма военным путем.

"Если мы успешно достигнем наших стратегических целей на поле боя и выйдем на админграницу с Крымом - мы готовы начать дипломатический этап и обсудить этот вопрос. Но это не означает, что мы исключаем освобождение военным путем", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, передает Financial Times.

Издание отмечает, что этот комментарий "может успокоить" тех западных чиновников, которые скептически оценивают способность Украины вернуть полуостров силой и опасаются, что это та "красная линия" для Путина, за которой возможна ядерная эскалация.

Между тем, согласно опросам 87% граждан Украины выступают против любых территориальных уступок для прекращения войны.

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