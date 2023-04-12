ЕС и ООН требуют привлечь виновных в обезглавливании украинских военнопленных

Евросоюз пообещал привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях в Украине, заявила представитель ЕС, комментируя видео, на котором предположительно запечатлено обезглавливание украинского военнопленного.

Шокирующая видеозапись, распространившаяся в соцсетях накануне, уже вызвала резкую реакцию Киева: президент Владимир Зеленский заявил, что на это злодеяние должен отреагировать каждый мировой лидер, а глава СБУ пообещал "достать этих извергов хоть из-под земли".

"У нас нет дополнительной информации о достоверности видео. При этом, если это подтвердится, это станет еще одним жестоким напоминанием о бесчеловечном характере российской агрессии", - заявила пресс-секретарь Евросоюза Набила Массрали.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что "потрясена особенно ужасающими видео, размещенными в социальных сетях".

В последние сутки в интернете появились сразу две шокирующих видеозаписи с обезглавленными военнослужащими, судя по всему, украинскими. Предположительно, жестокие убийства совершены российскими военными. На одном видео запечатлена сцена казни, на втором - обезглавленные и изуродованные тела двух украинских солдат, лежащие на земле.

В миссии ООН заявили, что эти вероятные расправы не являются единичными случаями: организация и раньше фиксировала грубые нарушения международного гуманитарного права, в том числе в отношении военнопленных.

"Последние инциденты также должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

В Кремле также высказались о видео с обезглавливанием, назвав его ужасным. В то же время представитель Кремля заявил, что прежде чем делать какие-то выводы, необходимо установить подлинность видеозаписи, поскольку, по его словам, "мы живем в мире фейков". После этого он не исключил возможность проведения проверки по этому факту.