Кремль называет опасной темой вопрос об отправке миротворцев ЕС на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопрос о возможности отправки ЕС своих миротворцев на Украину "потенциально очень опасной" темой.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили прокомментировать заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что страны ЕС близки к обсуждению темы отправки миротворцев на Украину.

"Очень важно обратить на него внимание. Если речь идет уже о серьезных каких-то проговорах, то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон. В данном случае потенциально - это очень опасная тема", - сказал Песков, передает Интерфакс.

Впрочем, заявление Орбана, который не назвал страны, обсуждающие эту тему, вызывает много вопросов.