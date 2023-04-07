Британская разведка: Российские военные набрали обороты в битве за Бахмут

Свежая сводка британской разведки, посвященная битве за Бахмут, утверждает, что в последние дни российские войска набрали обороты в битве за город, хотя с конца марта 2023 года их продвижение в значительной степени застопорилось.

Британская разведка полагает, что российские военные, весьма вероятно, продвинулись в центр города и захватили западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой, говорится в сводке.

Продвижение российских военных британская разведка объясняет тем, что ЧВК "Вагнер" и российское минобороны могли приостановить вражду и улучшить сотрудничество.