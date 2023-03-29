Кремль агитирует за сплочение вокруг Путина из-за долгой войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "война в широком контексте" продлится долго, и предложил сплотиться вокруг Путина.

"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте - это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, - то это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента", - заявил Песков на брифинге с журналистами.

Накануне британская газета Guardian рассказала, что Песков во время званого ужина, на котором присутствовали представители российской культурной и политической элиты, предупредил их, что нынешние события продлятся еще очень долго и нужно готовиться к тяжелым временам.

"Полагаю, что вы ждете, чтобы я что-то сказал, - приводит газета слова кремлевского пресс-секретаря, пересказанные ей независимо двумя участниками мероприятия, прошедшего незадолго до Нового года. - Будет гораздо тяжелее. Это займет очень, очень много времени".

По словам одного из участников банкета, после этих слов, вызвавших у многих чувство неловкости, собравшимся стало ясно, что Песков предупредил их о том, что война никуда не денется и им надо готовиться к тяжелым испытаниям.

Песков также сегодня заявил, что цели России в войне с Украиной не могут быть достигнуты политико-дипломатическим путем, а только военным, передает BBC.

В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду также объявил, что Россия не остановится, пока не достигнет своих главных целей в этой войне - "демилитаризации и денацификации" Украины.

"Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты. Мы добьемся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения", - заявил Патрушев в ходе встречи секретарей совбезов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Дели.