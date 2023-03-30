Последнее обновление: 30.03.2023 17:29

Европарламент поддержал новые правила равенства оплаты труда мужчин и женщин

Европейский парламент в четверг проголосовал за новые правила для преодоления гендерного разрыва в оплате труда - работодателей будут заставлять раскрывать заработные платы мужчин и женщин, работающих у них. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Согласно правилам, принятым на пленарном заседании Европарламента 427 голосами против 79 и 76 воздержавшихся, оплата труда должна основываться на гендерно нейтральных критериях, а информация о ней больше не будет тайной работодателя.

Кроме того, объявления о вакансиях и названия должностей также должны быть гендерно нейтральными, а процессы приема на работу - происходить недискриминационным способом.

Если отчетность работодателя об оплате труда показывает разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами минимум на 5%, работодатели должны будут совместно с представителями работников осуществить переоценку.

Государства-члены ЕС должны будут предусмотреть наказание за неравномерную зарплату между мужчинами и женщинами, в частности компенсации для пострадавших работников. Бремя доказывания недискриминации будет лежать на работодателе.

После решения Европарламента новые правила должен утвердить Совет Европейского Союза, далее они публикуются в Официальном журнале ЕС и вступают в силу через двадцать дней.

Отмечается, что несмотря на закрепленный в договорах ЕС принцип равной оплаты труда гендерный разрыв в оплате труда в странах объединения до сих пор составляет около 13% и за последние десять лет уменьшился лишь минимально.

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