Последнее обновление: 08.02.2018 17:23

Европарламент принял резолюцию о летнем времени

Европарламент предлагает Еврокомиссии выйти с предложениями о необходимости перехода дважды в год на летнее и зимнее время. Соответствующую резолюцию проголосовал в четверг Европарламент.

В документе, который поддержали депутаты, прямо не требуется от Еврокомиссии отменить переход на летнее время (DST). Руководящей институции ЕС предлагается выйти с предложениями по этой проблеме.

В Европарламенте аргументируют такую позицию «гражданской инициативой», которая выражает беспокойство относительно изменения дважды на год времени.

Также авторы резолюции ссылаются на выводы исследовательской службы Европарламента, подтвердившей существование негативных последствий для здоровья людей от режима перехода на летнее и зимнее время в течение года.

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