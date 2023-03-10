Минэнерго Беларуси опровергает информацию Литвы о трещинах в реакторе БелАЭС

Минэнерго Беларуси назвало опубликованные данные разведки Литвы о трещинах в реакторе первого блока БелАЭС «очередной информационной кампанией, направленной на формирование негативного отношения к БелАЭС через раздувание мнимой угрозы станции для международного сообщества».

«Приводятся ничем не подтвержденные «пугающие» сведения о ее строительстве, задача которых – всколыхнуть общественное мнение, политизировать ситуацию, дискредитировать нашу страну на мировой арене», - говорится в заявлении ведомства.

Литовская разведка сообщила, что в 2022 году первый энергоблок БелАЭС был остановлен для регламентных работ, но информацию о выявленных дефектах власти Беларуси не публиковали.

«По имеющимся разведывательным данным, Беларусь и «Росатом» скрыли информацию об инцидентах, которые случились на БелАЭС, а также о дефектах, обнаруженных в системах реакторов. В мае 2022 года системы управления первым энергоблоком БелАЭС зафиксировали трещины в сварных швах верхних шпонок корпуса реактора», - говорится в бюллетене Департамента госбезопасности Литвы.

В ответ Минэнерго Беларуси утверждает, что плановый ремонт в 2022 году на БелАЭС прошел «в штатном режиме, в полном соответствии с требованиями надзорных органов и международных норм».

«Все было сделано открыто и прозрачно. В ходе проведенного планового ремонта, как это и было предусмотрено соответствующей программой, на первом энергоблоке производился контроль металла оборудования и трубопроводов», - впервые сообщает Минэнерго РБ. – «По результатам диагностики не было выявлено ни одного дефекта, представляющего угрозу для ядерной и радиационной безопасности - тем более, требующего демонтажа реактора. Запущенная о БелАЭС информация – очередной вброс, который целенаправленно сделан именно сейчас, на заключительном этапе строительства объекта».

Следует отметить, что плановый ремонт первого энергоблока БелАЭС начался 25 апреля. Закончился ремонт с включением блока обратно в сеть только 9 ноября 2022 года. Минэнерго никак не объясняет, почему на плановый контроль оборудования и трубопроводов потребовалось 197 дней (более полугода).