Россия отсрочила начало погашения Беларусью кредита на строительство БелАЭС

Россия продлила на год срок льготный период по кредиту Беларуси на строительство БелАЭС, следует из распоряжения правительства РФ.

Документом вносятся изменения в соглашение между правительствами Беларуси и РФ о предоставлении кредита под строительства атомной электростанции на территории РБ от 25 ноября 2011 года.

Согласно обновленной версии соглашения "кредит используется белорусской стороной в 2011-2023 годах", а "погашение белорусской стороной кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2024 года, и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев".

По оценке Минэнерго Беларуси, готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 98%, а его ввод в промышленную эксплуатацию ожидается до конца текущего года. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года.