Пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте-апреле, сообщил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

«На блоке практически завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов. Выполняются пусконаладочные работы. Идет подготовка к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контура реакторной установки на прочность и плотность. Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки. После этого специалистам предстоит провести большой объем физических, электрических и других испытаний на различных режимах работы блока с поэтапным наращиванием его мощности», - уточнил он.

Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года.