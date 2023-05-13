Второй энергоблок БелАЭС подключен к энергосистеме страны

Второй энергоблока БелАЭС 13 мая 2023 года был подключен к энергосистеме страны в рамках этапной программы энергетического пуска, сообщило Минэнерго РБ.

«Осуществлен один из самых важных и ответственных подэтапов энергетического пуска блока, который стал результатом масштабной работы, связанной с монтажом и наладкой оборудования, проведением серьезных подготовительных операций перед толчком турбины и опробованием ее работы на холостом ходу», - заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.

«Второй энергоблок БелАЭС успешно включен в объединенную энергосистему, производимая им электроэнергия поступает потребителям страны», - констатировал он.

Ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован в 2023 году.