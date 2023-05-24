Администрация Лукашенко указала вузам на правильную идеологическую методичку

Замглавы главы администрации Лукашенко Игорь Луцкий настоятельно рекомендовал белорусским вузам использовать в качестве пособия для идеологической обработки студентов выходящее по четвергам в рамках газеты «СБ. Беларусь сегодня» издание «СБ. Тенденции».

По его словам, «Тенденции» стоит использовать при функционировании института кураторства, ведения идеологической и воспитательной работы с белорусским студенчеством. А если есть стремление воспитать полноценного патриота и гражданина Беларуси, то никакое внешнее влияние ни с Запада, ни с Востока в этом не помешает.

"Очевидно, что если мы хотим воспитать полноценного патриота и гражданина нашей страны, то никакие влияния ни с Востока, ни с Запада нам в этом не помешают. Все будет зависеть только от нас. Все будет упираться в веру, в те ценности, которые мы воспитываем у наших детей. Ведь наша страна, слава богу, обладает той степенью независимости, которая позволяет нам самим решать, чему и как воспитывать нашу молодежь. Возникает только вопрос: пользуемся ли мы этой возможностью, делаем ли работу над ошибками или списываем все свои просчеты на внешние силы?", - заявил Луцкий на заседании выездной расширенной коллегии администрации.

В сою очередь, глава администрации Игорь Сергеенко упрекнул белорусских студентов в отсутствии патриотизма, в неправильных ценностях, отсутствии уважения к БРСМ и идолопоклонничестве социальным сетям.

«По соцопросам студенческой молодежи, проведенным в октябре - ноябре 2022 года Институтом социологии НАН, такие ценности, как совесть, честь и достоинство, в качестве приоритетных назвали 18% опрошенных, любовь к Родине - 15,6%, человеколюбие и помощь людям - 14,3%, в то время как 57,8% респондентов назвали своими ценностями достаток и деньги", - сообщил Сергеенко.

«[БРСМ] не воспринимается как ведущая общественная организация ни руководством вузов, ни самими студентами. Не отлажен механизм взаимодействия с руководством вузов», - посетовал чиновник, обрушив негатив на сеть.

«Распространяемая интернет-ресурсами информация нередко носит деструктивный характер и прививает белорусской молодежи чуждые нам ценности, порождая негативное отношение к обществу и государству, провоцируя конфликтное, а иногда даже преступное поведение. И от того, какими ценностями сегодня руководствуется наш студент, какие цели ставит перед собой, к каким идеалам стремится, зависит в том числе и наше с вами будущее, будущее нашей страны», - заявил Сергеенко…