НАТО начинает программу повышения квалификации для госслужащих Молдовы

Североатлантический Альянс и Молдова во вторник начали Программу профессионального развития для молдавских государственных служащих и учреждений сектора безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Целью программы профессионального развития НАТО-Молдова, созданной по запросу властей республики, является усиление профессионального развития гражданского персонала и потенциала государственной службы в секторе обороны и безопасности.

Программа предусматривает такие возможности профессионального развития, как тренинги, курсы, стажировки и учебные визиты, которые позволят участникам получить больше знаний и практического опыта. Мероприятия организуются Офисом связи НАТО в Кишиневе в тесной координации с молдавскими учреждениями.

НАТО поддерживает программу через Целевой фонд по развитию оборонного потенциала, который финансируется странами-членами и партнерами Альянса, в частности Чехией, Германией, Люксембургом, Польшей, Словакией, Великобританией, Финляндией, Швецией и Швейцарией.