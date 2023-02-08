Министры обороны НАТО обсудят поддержку Молдовы

Министры обороны стран НАТО на встрече, которая пройдет в Брюсселе 14-15 февраля, обсудят поддержку Альянсом Молдовы. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы в Брюсселе с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ.

На встрече Джоанэ подчеркнул приверженность НАТО углублению партнерства с Молдовой при полном уважении к ее независимости, суверенитету и территориальной целостности, сообщает пресс-служба Альянса.

Джоанэ поблагодарил Молдову за ее вклад в миротворческую миссию НАТО в Косово и за ее постоянные усилия по реформированию и модернизации вооруженных сил.

Он также приветствовал осуждение Молдовой войны России в Украине и ее помощь украинским беженцам, несмотря на экономическое давление и угрозы со стороны Москвы.

Джоанэ добавил, что грубое вторжение России "заставило членов и партнеров Альянса пересмотреть и усилить свою политику безопасности и обороны".

На саммите НАТО 2022 года в Мадриде члены Альянса договорились укрепить свою поддержку, чтобы помочь Молдове в усилении ее устойчивости и гражданской готовности.

Джоанэ отметил, что вопрос целевой поддержки Молдовы будет на повестке дня встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в феврале.

Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом. В декабре представитель Молдовы впервые принял участие в министерской встрече НАТО в Бухаресте.