Последнее обновление: 18.11.2022 12:39

Россия будет перерабатывать ядерные отходы Белорусской АЭС

Беларусь будет отправлять на временное хранение и переработку в Россию ядерные отходы с Белорусской АЭС.

Об этом говорится в комментарии к указу №406 от 17 ноября, которым одобрен проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом.

«Данным (документом) устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврата в Беларусь радиоактивных отходов… (Соглашение) позволит в результате переработки радиоактивных отходов снизить их объем в сравнении с прямым захоронением отработавшего топлива», - сказано в комментарии.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование