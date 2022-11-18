Россия будет перерабатывать ядерные отходы Белорусской АЭС

Беларусь будет отправлять на временное хранение и переработку в Россию ядерные отходы с Белорусской АЭС.

Об этом говорится в комментарии к указу №406 от 17 ноября, которым одобрен проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом.

«Данным (документом) устанавливается механизм ввоза облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Россию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврата в Беларусь радиоактивных отходов… (Соглашение) позволит в результате переработки радиоактивных отходов снизить их объем в сравнении с прямым захоронением отработавшего топлива», - сказано в комментарии.