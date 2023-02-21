Беларусь высылает трех польских дипломатов

Два консула из Гродно и офицер связи пограничной службы должны покинуть Беларусь до среды, сообщил в понедельник представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Функцию офицера связи пограничной службы с середины 2019 года выполняет подполковник Марек Герасимюк. Как пояснила пресс-секретарь пограничной службы, это первый офицер связи в Беларуси. Основная задача такого офицера - способствовать межведомственному сотрудничеству. Он является частью дипломатического корпуса.

"Министерство дипломатии ожидало этого. Политика Беларуси является очень негативной. Довольно часто белорусские власти также реагируют таким образом. Конечно, всегда есть какая-то неожиданность относительно того, кто, когда и как, но, конечно, мы ожидали негативной реакции со стороны белорусских властей, какого-то возмездия представителям нашего государства", - сказал Ясина.

На вопрос, как белорусские власти мотивировали свое решение, Ясина ответил: "Негативные действия польского государства, например, закрытие пограничного перехода несколько дней назад, отсутствие сотрудничества с пограничниками, исчерпание этих возможностей и в целом недружественное отношение польского государства, которое можно трактовать как интерпретацию недружественных действий Беларуси, которые мы все знаем, наблюдаем в течение многих, многих месяцев. Их символическим акцентом за последние несколько недель стало то, что произошло с редактором Анджеем Почобутом", - отметил он.