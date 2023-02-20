Последнее обновление: 20.02.2023 12:19

Президент Польши: Вступление Беларуси в войну c Украиной станет концом режима Лукашенко

Режиму Лукашенко придет конец, если он согласится на открытое вступление Беларуси в войну против Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу 1+1.

"Белорусы не являются воинственной нацией. Белорусы не хотят воевать. Поэтому их пришлось бы заставить пойти против своих украинских соседей. Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него конец, потому что нация, практически, по моему мнению, восстанет против него", - сказал Дуда.

Польский президент уверен, что Лукашенко пытается избежать того, чтобы Путин заставил его ввести белорусские войска в Украину.

"Ситуация может полностью выйти из-под его контроля. Сегодня он может контролировать ее с помощью террора, сегодня, приговаривая протестующих и тех, кто им противостоит, к длительным срокам заключения, он принуждает к покорности, но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают слишком позорным", - добавил Дуда.

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