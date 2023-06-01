МИД Беларуси обвинил Польшу в прямом участии в войне «на стороне киевского режима»

В связи ужесточением с 1 июня условий перевозки грузов через польскую границу МИД Беларуси выпустил комментарий пресс-секретаря А.Глаза, в котором пообещал ассиметричный ответ и помимо прочего обвинил Польшу в прямом участии в войне на стороне киевского режима.

«…режим Дуды– Моравецкого планомерно реализует комплекс антибелорусских шагов. Они направлены на провокацию осложнений и эскалацию, в том числе во всем регионе. В этой связи очередные манипуляции с пересечением границы были для нас ожидаемы. Решения правительства Польши также показывают, что базовые права человека, в том числе право на свободу передвижения, на деле для них ничего не значат. На эти меры в обязательном порядке последует ассиметричный ответ. При этом нами будут в максимально возможной степени учтены интересы простых поляков, вынужденных страдать из-за волюнтаризма своего правительства, и в максимальной – интересы наших граждан», - сказано в комментарии по поводу ассиметричного ответа.

А вот претензии белорусских властей к внешней политике Польши:

- подготовка и вербовка на территории Польши военизированных формирований для осуществления террористических актов в Республике Беларусь;

- содержание за счет средств простых польских граждан структур, чьими открытыми целями является насильственная смена власти в Беларуси;

- уничтожение идущих через Польшу в Европу беженцев и мигрантов из южных стран;

- колючая проволока против людей и диких животных в Беловежской пуще ценой в полмиллиарда долларов США из кармана польских налогоплательщиков;

- ухудшение условий транзита для панъевразийских транспортных перевозок;

- прямое участие в войне на стороне киевского режима.

Но особую реакцию белорусского внешнеполитического ведомства спровоцировало прозвучавшее заявление, что «Польша для Беларуси является окном в мир».

«Похоже, режим Дуды-Моравецкого настолько уверовал в свою исключительность и безнаказанность, что уже в открытую говорит о своем превосходстве и не способен выстраивать диалог с соседями. Это весьма опасная тенденция. Внесем ясность: в Беларуси господ нет с 1917 года и не будет», - возбудился МИД РБ.

Впрочем, по старой дипломатической традиции заявление МИД РБ заканчивается предложением как-то разблокировать границу с окном в мир: «Белорусская сторона готова к взаимоуважительному диалогу с польской стороной без ультиматумов и предварительных условий и рассмотрит реальные предложения, направленные на деэскалацию и взаимовыгодное решение насущных вопросов».