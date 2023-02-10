Беларусь выразила решительный протест Польше из-за закрытия погранперехода «Бобровники»

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войтеховски и выразил ему решительный протест из-за закрытия погранперехода «Бобровники».

«Ему заявлен решительный протест в связи с объявленными действующим польским руководством планами приостановить 10 февраля 2023 года с 14.00 по белорусскому времени движение в пункте пропуска „Бобровники-Берестовица“», — говорится в сообщении МИД РБ. Польскому дипломату донесли «контрпродуктивность любых попыток давления на Беларусь» и «антигуманный характер» решения закрыть пункт пропуска.

«Польское руководство намеренно создает нечеловеческие условия для простых граждан и перевозчиков, наносит существенный вред как крупным экономическим операторам, так и мелкому бизнесу. Наибольший ущерб понесут европейские компании и граждане, прежде всего польские. Как известно, белорусские перевозчики из-за ранее принятых польской стороной решений это границу пересекать не могут», — сетует МИД РБ.

В ведомстве подчеркнули, что белорусская сторона оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования.