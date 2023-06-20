Президент Польши: Беларусов терроризирует самодержец

Польша продолжит рассматривать режим Александра Лукашенко в качестве соучастника российской агрессии.

Она приложит усилия для усиления санкционного давления на него, будет добиваться освобождения всех политзаключенных в Беларуси и продолжит проявлять солидарность с беларусским народом, в том числе путем поддержки беларусских диаспор, заявил президент Польши Анджей Дуда на встрече с польским дипломатическим корпусом, которая состоялась в понедельник.

“Хочу напомнить о режиме Александра Лукашенко, объединившегося с Кремлем. Мы не должны забывать, что Беларусь — не только страна, которая официально поддерживает Россию, но и единственная, которая де-факто способствовала боевым действиям, предоставив свою территорию для нападения на Украину прямо с севера в критической фазе войны. Поэтому пока Беларусью руководит Лукашенко, польская дипломатия должна относиться к ней как к государству, ответственному за ведение путинской войны. Таким образом, мы должны стремиться на международном форуме ввести и усилить все возможные санкции против этой страны”, – сказал Дуда, передает Reform.by.

При этом Дуда отметил, что нужно не забывать и о беларусском народе, который, в отличие от российского, “не отравлен духом империализма, дружественно относится к Польше и полякам”. По словам польского президента, беларусов “терроризирует самодержец”, не имеющий поддержки граждан и пришедший к власти в результате фальсификаций на выборах.

“Поэтому мы должны проявить солидарность с беларусским народом! Нельзя забывать о более чем тысяче политзаключенных в Беларуси, а также о репрессиях против проживающих в этой стране поляков. Жестоким символом этих репрессий стало незаконное осуждение Анджея Почобута. Поэтому мы будем бороться на международных форумах за освобождение всех политзаключенных и выступаем за усиление ограничительных мер, введенных в отношении Беларуси”, – добавил президент Польши.

Он выразил удовлетворенность тем, что его страна активно поддерживает гражданское общество в Беларуси и содействует созданию условий для развития демократии и политического диалога.

“В наших интересах продвигать и укреплять беларусскую диаспору и ее независимые политические круги и в других странах. Мы должны поддерживать их – это наш соседский, гражданский долг как страны «Солидарности», как страны, чье общество когда-то без единого выстрела сумело победить коммунизм, способствуя и окончательному развалу Советского Союза”, – сказал Дуда.