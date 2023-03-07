Последнее обновление: 07.03.2023 12:41

Польша ужесточит санкции против Беларуси, готова закрыть границу

Польское правительство намерено внести в свой санкционный список несколько сотен граждан Беларуси, работающих в системе правосудия, в ответ на вынесенные в последние недели приговоры деятелям белорусской оппозиции и представителям польского национального меньшинства.

Об этом заявил в понедельник в вечернем эфире телеканала Polsat заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик.

"В разработке несколько сотен человек на занесение в санкционный список", - сказал он, пояснив, что речь идет о работниках белорусских органов юстиции и судов. Сейчас в этом польском санкционном списке около 80 человек и фирм из России и Беларуси, передает ТАСС.

По словам Вонсика, помимо санкционного списка, есть и другие инструменты, в частности, закрытие границы.

"Если эта ситуация будет накаляться, то мы можем закрыть для Беларуси окно. Беларусь для нас - маленький люфт, а Польша для Беларуси - окно в мир", - заявил он.

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