Польша возобновила обмен информацией с Беларусью в рамках Венского документа ОБСЕ 2011 года, сообщил в среду сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны РБ Валерий Ревенко.

"Польша возобновила обмен информацией с Республикой Беларусь по Венскому документу. Считаю, что это очень взвешенное и правильное решение, которое позволит нам в дальнейшем возобновить контакты в сфере обеспечения региональной безопасности и восстановить утраченное доверие", - сказал Ревенко в ходе встречи с завершающим миссию в Беларуси атташе Польши Ярославом Кембровски.

Венский документ 2011 года предусматривает ежегодный обмен информацией о личном составе вооруженных сил, основных системах вооружения и техники в зоне применения (вся Европа) мер укрепления доверия и безопасности, оборонном планировании и военных бюджетах.

Одновременно, Минобороны выразило Кембровски озабоченность отсутствием контактов по линии военных ведомств.

"В преддверии вашего убытия в Польшу просили бы вас донести нашу обеспокоенность в связи с отсутствием контактов, а также в связи с ограничениями, которые имеют место в отношении военного атташе. Но это, как мы понимаем, уже "домашнее задание" для вашего преемника", - сказал Ревенко.