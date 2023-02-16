Последнее обновление: 16.02.2023 13:13

Глава ВОЗ заявил о необходимости продолжения поиска источника коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что твердо намерен продолжать попытки установить происхождение коронавируса COVID-19.

"У этой проблемы есть научная и моральная составляющие", - сказал он на пресс-конференции в Женеве. - "Мы должны продолжить работать, пока не получим ответ".

Он отметил, что недавно вновь отправил письменный запрос китайской стороне с просьбой о сотрудничестве по этому вопросу, чтобы установить, где и когда началось распространение коронавируса COVID-19, передает Интерфакс.

ВОЗ объявила ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 пандемией в марте 2020 года. Впервые о вспышке этого заболевания сообщали в китайском Ухане. Эксперты ВОЗ ранее посещали Уханьский институт вирусологии, после чего публиковали доклад о том, что утечка вируса из лаборатории института "крайне маловероятна".

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование