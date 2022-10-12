В мире число заражений коронавирусом превысило 627,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 627679146 (+522297 сутки) по данным Worldometer на 7:46 12 октября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6563786 (+1049) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 13870549 (-50348) человек, из них 38699 (+61) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 607244811 (+571596) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 98608431 (+18955) случаями заражения, Индия – 44618533 (+2139), Франция – 35970379 (+94753), Бразилия – 34773515 (+7311) и Германия – 34257916 (+136748). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 136748, Франция – 94753, Италия – 65917, Тайвань – 41438, США – 18955. Беларусь (-) – на 123 (-24) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1088471, Бразилия – 687016, Индия – 528835, Россия – 388404 и Мексика – 330209. Беларусь – на 79 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Германия – 199, США – 122, Россия – 109, Бразилия – 88, Франция – 85. Беларусь – на 86 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.