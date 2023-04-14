В Юго-Восточном регионе Азии уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 481%

Всемирная организация здравоохранения в своем недельном отчете сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Юго-Восточном регионе Азии вырос на 481%.

"Регион Юго-Восточной Азии сообщил о более 80 000 новых случаев, что на 481% больше по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом", - сообщает УНН со ссылкой на ВОЗ.

Во всем мире за последние 28 дней (с 13 марта по 9 апреля) было зарегистрировано 3 миллиона новых случаев и более 23000 смертей.

Вопреки общей тенденции наблюдался значительный рост количества зарегистрированных случаев и смертей в регионах Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и в нескольких отдельных странах.

На региональном уровне количество новых случаев, зарегистрированных в течение 28 дней, уменьшилось в четырех из шести регионов: Африканский регион (-45% случаев), Западно-Тихоокеанский регион (-39% случаев), Регион Америки (-33% случаев) и Европейский регион (-22% случаев).

В то же время, количество случаев заболевания возросло в двух регионах: регионе Юго-Восточной Азии (+481% случаев) и регионе Восточного Средиземноморья (+144% случаев).

На уровне страны наибольшее количество новых случаев за 28 дней было зарегистрировано в США, России, Республике Корея, Бразилии и Франции.