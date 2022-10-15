В мире число заражений коронавирусом превысило 629,76 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 629762835 (+355833 сутки) по данным Worldometer на 11:16 16 октября 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6571064 (+846) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 14374614 (-114066) человек, из них 38673 (-14) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 608817157 (+469053) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 98825641 (+10897) случаями заражения, Индия – 44628828 (+2401), Франция – 36216634 (+55394), Бразилия – 34791770 (+3270) и Германия – 34608835 (-). Беларусь – на 71 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 55394, Тайвань – 43463, Италия – 38968, Япония – 35138, Южная Корея – 22757. Беларусь (-) – на 94 (+17) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1090374, Бразилия – 687195, Индия – 528895, Россия – 388807 и Мексика – 330273. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 98, Тайвань – 77, Италия – 73, США – 70, Япония – 67. Беларусь – на 86 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.