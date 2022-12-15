В мире число заражений коронавирусом превысило 655,76 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 655759756 (+842265 сутки) по данным Worldometer на 10:08 15 декабря 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6664792 (+1925) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18815813 (+402248) человек, из них 37770 (+133) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 630279151 (+438092) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 101589374 (+51911) случаями заражения, Индия – 44676530 (+162), Франция – 38682982 (+70224), Германия – 36905873 (+44875) и Бразилия – 35761481 (+47230). Беларусь – на 74 (-3) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 190607, Южная Корея – 84571, Франция – 70224, США – 51911, Бразилия – 47230. Беларусь (-) – на 107 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1111664, Бразилия – 691435, Индия – 530663, Россия – 392775 и Мексика – 330729. Беларусь – на 80 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 278, Бразилия – 261, Япония – 244, Германия – 230, Франция – 114. Беларусь – на 89 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 994037 случаев заражения коронавирусом и 7118 смертей.