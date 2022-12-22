ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю выросла на 3%, смертность снизилась на 6%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 12 по 18 декабря заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах, кроме региона западной части Тихого океана и американского региона, там она выросла на 8% и 18% соответственно. Наибольшее падение числа заболеваний зафиксировали в Юго-Восточной Азии (на 36%) и Африке (на 29%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено около 3,7 млн новых случаев заражения коронавирусом, передает Интерфакс.

Число смертей от COVID-19 за последнюю неделю выросло только в американском регионе (на 3%) и в регионе западной части Тихого океана (на 7%). В остальных регионах было зафиксировано падение смертности.

В общей сложности за неделю выявили около 10,4 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире выявлено более 655 млн случаев заражения коронавирусом и около 6,6 млн смертей от последствий заболевания.