Польша назвала фейком данные Госпогранкомитета РБ о беженцах из Украины

Белорусская пропаганда продолжает фальсифицировать реальность, в частности, роль Беларуси в войне против Украины.

Об этом заявил в Twitter уполномоченный правительства Польши по вопросам защиты информационного пространства Станислав Жарин, комментируя сообщение Госпогранкомитета РБ об числе украинских беженцев в Беларусь.

«(Приводится) сфальсифицированное количество украинских беженцев, выехавших в Беларусь. Согласно информации, в Беларусь прибыли более 60 тыс. украинцев, в том числе почти 40 тыс. транзитом через Польшу”, - отметил польский чиновник.

Ранее, Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что с 24 февраля по 25 ноября в Беларусь прибыли 66 864 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 40 693, через Литву — 8 623, через Латвию — 1 658.

По словам Жарина, белорусская пропаганда вновь намекает на то, что украинцы, спасающиеся от российской агрессии, ищут убежища в беларуси, В частности, в минске прямо указывают, что украинские беженцы якобы прибыли в беларусь через страны ЕС.

По мнению Жарина, «белорусская пропаганда вновь пытается убедить в том, что украинцы, спасающиеся от агрессии России, ищут убежища в Беларуси, воспринимая эту страну более безопасной, чем страны ЕС».

«Минск пытается манипулировать характером действий Беларуси. С начала войны России против Украины Беларусь втянута в конфликт, предоставляя России оружие и территорию для нападения на Украину”, - констатировал Жарин.