Последнее обновление: 08.12.2022 17:44

В Беларуси поврежден очередной монумент над захоронением поляков

В Гродно в Беларуси неизвестные повредили мемориал над захоронением поляков, известный как Катынский крест, сообщил вице-президент Союза поляков в Беларуси Марек Заневский.

По его словам, с монумента вырвали мемориальные таблички, где были надписи на польском и белорусском языках.

"Это знаковое и очень важное место для поляков из Гродно и всего региона. К сожалению, наступление на польскость в Беларуси продолжается. Национальные меньшинства, места памяти, захоронения военных, школы, образование, всё польское белорусские власти рассматривают как враждебный элемент", - отметил Заневский.

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