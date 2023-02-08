В Беларуси появилась новая профессия «флорист»

В выпуск 51 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) включен профессиональный стандарт на вид трудовой деятельности «Флорист». Соответствующие изменения приняты постановлением Минтруда и соцзащиты Беларуси № 72 от 18 ноября 2022 г.

Как сообщает ведомство, профессиональный стандарт предусматривает введение новой профессии рабочего «Флорист» (3-5 разряды) и предназначен для использования в сфере изготовления флористических изделий и их реализации.

Применение этого стандарта позволит организовать обучение работников и присвоение соответствующей квалификации по профессии рабочего «Флорист» (3-5 разряды), а также определить трудовую функцию работника при выполнении работ по изготовлению аксессуаров из живых и искусственных цветов, букетов различных форм в спиральной (параллельной) технике, с использованием декоративных элементов из искусственных и натуральных материалов, создании цветочных композиций из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов.

При введении новой профессии рабочего «Флорист» в организациях следует провести тарификацию работ по соответствующему виду трудовой деятельности и тарификацию рабочих, для которых будет установлено наименование профессии рабочего «Флорист».

Кроме того, необходимо установить код по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия» для заполнения форм персонифицированного учета по профессии рабочего «Флорист», тарифицируемой 3-м разрядом – 7549-016-1-3-00, тарифицируемого 4-м разрядом, – 7549-016-1-4-00, тарифицируемого 5-м разрядом, – 7549-016-1-5-00.

Также необходимо организовать обучение работника по профессии рабочего «Флорист» с присвоением соответствующего разряда (3-й, 4-й или 5-й разряд) и произвести соответствующую запись в трудовую книжку работника.

Постановление вступает с 8 февраля.