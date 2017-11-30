Последнее обновление: 30.11.2017 14:55

В белорусском правительстве определились с переносом рабочих дней в 2018 году

Правительство РБ постановлением № 903 от 29 ноября 2017 года утвердило перенос рабочих дней в 2018 году.

Как сообщает Аппарат Совмина, рабочие дни в следующем году переносятся:

со вторника 2 января на субботу 20 января;

с пятницы 9 марта на субботу 3 марта;

с понедельника 16 апреля на субботу 14 апреля;

с понедельника 30 апреля на субботу 28 апреля;

с понедельника 2 июля на субботу 7 июля;

с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря;

с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

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