Последнее обновление: 31.01.2023 16:43

Журналисту Павлу Можейко продлен срок содержания под стражей

Белорусские власти продлили журналисту Павлу Можейко срок содержания под стражей на один месяц, сообщают белорусские медиа.

Предыдущий срок содержания под стражей закончился 31 января.

С конца декабря следственный изолятор гродненской колонии, где в настоящее время содержится Павел Можейко, перестал получать витамины и лекарства от его родственников. Этот приказ распространяется на всех заключенных.

Политзаключенный был задержан 30 августа 2022 года в Гродно. Причина задержания в настоящий момент не известна, поскольку адвокат находится под подпиской о неразглашении.

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