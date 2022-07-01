Последнее обновление: 01.07.2022 19:14

Путин пообещал завершить строительство Белорусской АЭС до конца года

"Росатом" намерен завершить строительство Белорусской АЭС в Гродненской области в нынешнем году, сообщил в пятницу Путин.

"В текущем году "Росатом" планирует завершить сооружение Белорусской АЭС. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве "Роскосмосом" объектов космодрома "Восточный" в Амурской области", - сказал Путин.

Белорусская АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на сумму до $10 млрд.

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