Мигранты из Беларуси забросали камнями польских пограничников

Патруль польской пограничной службы в четверг был забросан камнями с белорусской стороны границы, в результате было задержано более десятка нелегальных мигрантов, сообщила Погранстража Польши в пятницу.

По данным ведомства, 26 января 46 иностранцев пытались нелегально попасть в Польшу. Пограничный патруль, который вмешался в один из инцидентов, был забросан камнями.

"На территории обслуживания пограничного поста "Черемха" сотрудники обнаружили группу из пятнадцати иностранцев, которые незадолго до этого нелегально пересекли польско-белорусскую границу. Патруль, прибывший на место происшествия, забросали камнями", - говорится в сообщении.

В результате инцидента люди не пострадали, но получил повреждения один из автомобилей пограничников.

Среди задержанных - двое граждан Турции, задачей которых было провести группу мигрантов через границу, передать специально определенным людям ("курьерам") и вернуться на белорусскую сторону границы.

Отметим, что это не первый подобный случай. В апреле 2022 года польские пограничники сообщали о попытке нелегальных мигрантов пробраться с территории Беларуси и нападении белорусских военных.