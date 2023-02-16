Последнее обновление: 16.02.2023 13:13

Лукашенко пообещал ответить Польше и Литве на закрытие погранпереходов

Лукашенко пригрозил «мягким ответом» Польше и Литве на закрытие этими странами погранпереходов с Беларусью.

"Вы видите, как ведет себя Польша, Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют. Переносят ответственность на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. И вот постепенно они эти провокации устраивают. Просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени. Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала», - заявил Лукашенко.

«Не поймут - усилим. У нас достаточно для этого рычагов», - утверждает он.

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