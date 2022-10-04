Последнее обновление: 04.10.2022 09:27

Погранстража Польша: Труп мигранта на территории Беларуси пролежал более 10 часов

Погранстража Польши отреагировала на сообщение Госпогранкомитета РБ о трупе мигранта «неславянской внешности» без верхней одежды, который был обнаружен с белорусской стороны выстроенного Польшей забора.

«Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия», — проинформировал утром 3 октября Государственный пограничный комитет Беларуси.

Польские пограничники утверждают, что белорусы прибыли на место происшествия спустя 10 часов после обнаружения трупа и неоднократных уведомлений об этом польской стороной.

«1 октября должностные лица Пограничной охраны заметили человека, лежащего с белорусской стороны в нескольких десятках метров от границы. Белорусские службы были проинформированы. Их попросили вмешаться и прояснить ситуацию. Хотя Пограничная охрана несколько раз контактировала с белорусскими службами, они не предприняли никаких действий. Только более чем через 10 часов и после новых обращений польской стороны на место происшествия прибыли белорусский патруль и телевидение», — говорится в сообщении Погранстражи Польши.

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