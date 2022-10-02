Польша сообщила о росте попыток нелегального перехода границы мигрантами из Беларуси

Погранслужба Польши в воскресенье сообщила о значительном росте попыток нелегального перехода белорусско-польской границы.

"1 октября на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Беларуси 120 человек", - говорится в сообщении в соцсетях Пограничной стражи Польши.

Эта цифра значительно превышает показатели предыдущих дней. Так, в сентябре польские пограничники ежедневно фиксировали от 20 до 65 попыток нелегального пересечения границы, в редких случаях - до 80.

Также, в конце минувшей недели власти Польши сообщили о завершении строительства заграждения на границе с Беларусью - стального забора длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой.