Польша устанавливает средства наблюдения на пограничной стене с Беларусью

Польские чиновники в пятницу проинспектировали начальный этап установки высокотехнологичного оборудования для мониторинга вдоль металлической стены на границе с Беларусью, призванного предотвратить наплыв нелегальных мигрантов.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что стена высотой 5,5 метров сократила количество попыток пересечения границы в десять раз. Пограничная служба Польши заявила, что ежедневное количество пересечений границы мигрантами сократилось до нескольких десятков по сравнению с тысячами в 2021 году и в начале этого года.

Строительство стены направлено на предотвращение того, что польские власти называют попытками Лукашенко вытолкнуть тысячи мигрантов в Польшу и, таким образом, дестабилизировать ЕС.

Камеры и датчики движения уже установлены на 21-километровом участке стены. Ожидается, что установка оборудования для мониторинга вдоль всей 206-километровой (128-мильной) длины стены будет завершена до конца года.

Стена поможет "предотвратить нелегальную миграцию, которая является политически мотивированной и направлена на дестабилизацию ситуации в регионе", сказал Каминский.

Ссылаясь на насильственные инциденты на границе год назад, Каминский сказал, что сейчас "ситуация намного, намного лучше".

Министр сообщил, что польская фирма начнет в этом году устанавливать высокотехнологичное оборудование для мониторинга вдоль 210-километровой сухопутной границы с Калининградом, где возводится колючая проволока. Польша заявляет, что видит признаки того, что Россия хочет направить мигрантов в страну через этот эксклав.