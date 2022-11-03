Последнее обновление: 03.11.2022 11:56

Польша намерена завершить электронный барьер на границе с Беларусью до конца месяца

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский заявил, что в течение месяца будет готов электронный барьер на польско-белорусской границе, сообщило Польское радио.

"Мы хотим, чтобы восточная граница Польши с Беларусью была наиболее безопасной внешней границей Европейского Союза. Можем сравнить, как обеспечены другие внешние границы ЕС в разных непростых местах. К нам приезжают представители служб других государств, чтобы увидеть, как мы это делаем", - сказал Каминский в среду.

Также глава польского МВД отметил необходимость укрепить границу с Россией: по всей ее длине развернут электронный барьер, поскольку, по словам Каминского, нельзя исключить гибридной атаки также непосредственно со стороны РФ.

"Мы знаем, что белорусские действия не были действиями суверенного государства, они были инспирированы из России. Так, чтобы дестабилизировать ситуацию на нашей границе, чтобы попытаться создать канал нелегальной миграции, который заливал бы Европу. Не исключаем, что подобные сценарии могут реализовать на нашей границе с Россией, то есть с Калининградской областью", - считает чиновник.

В январе Польша начала строительство забора на границе с Беларусью, чтобы усложнить нелегальную миграцию из Беларуси. Работы должны были завершить в середине лета, но они задержались из-за геологических сложностей, и стену окончательно открыли в начале октября. Стена на польско-белорусской границе достигает около 187 километров в длину и 5,5 метра в высоту. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 метра, наверху добавлена колючая проволока.

Сейчас ограждение оборудуют электронными средствами охраны границы - датчиками движения и камерами.

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