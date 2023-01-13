Украина анонсировала голосование в ООН за спецтрибунал по агрессии России

Первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о создании специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом Джапарова сказала на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях, сообщает "Укринформ".

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", - отметила она.

Первый заместитель главы МИД подчеркнула, что "право силы, которое Россия варварски практикует в отношении Украины, дает четкий сигнал всем присутствующим в этом зале: никто больше не находится в безопасности".

"Если страна, которая злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности, нападает на другое государство-член ООН, это означает лишь одно - безопасность разрушена, международный мир поставлен под сомнение, верховенство права грубо нарушается", - отметила Джапарова.

Она напомнила, что почти 88 лет назад США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Лондонское соглашение и Устав Международного военного трибунала, которые открыли путь к Нюрнбергскому процессу.

"Это именно то, что мы должны сделать сегодня - создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии", - добавила Джапарова.

Еще в декабре СМИ сообщали, что в ООН циркулирует проект резолюции о создании трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Некоторые страны и организации, в частности Украина, призывают создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией во время вторжения в Украину.

Между тем главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассматривая наказание РФ за преступление агрессии против Украины, считает целесообразным фокусироваться для этого на уже существующих институтах, а не на создании новых.

В то же время МУС не может расследовать преступление агрессии, если обе стороны конфликта не являются участниками Римского статута. Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут.