Последнее обновление: 16.01.2023 15:56

Кремль обвинил ПВО Украины в ударе по жилому дому в Днепре

Представитель Кремля прямым текстом обвинил ПВО Украины в ракетном ударе по многоэтажке в Днепре, в результате которого уже погибли 40 человек.

"Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

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