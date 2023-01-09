Западные СМИ опровергли заявления РФ о сотнях погибших военных в Краматорске

Представители западных СМИ не нашли свидетельств того, что в результате российского удара по Краматорску якобы погибли более 600 украинских военных, как заявляют в Кремле.

Российские войска нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке ночью 8 января.

Минобороны РФ назвало ракетный удар по Краматорску "операцией возмездия" против ВСУ за удар 31 декабря по Макеевке, в результате которого погибло до 400 мобилизованных российских солдат из-за ошибок российского командования и неэффективной практики рассредоточения личного состава.

Ведомство "нашло" в зданиях общежитий училищ №28 более 700 военных и в общежитии №47 — более 600. В результате удара якобы погибли более 600 украинских военных.

Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что удар РФ привел к разрушениям, но не уничтожил дома, и также "не было очевидных признаков жертв".

CNN сообщает, что команда телеканала "не заметила никаких признаков значительных жертв в этом районе. В Краматорске и его окрестностях, в том числе в районе городского морга, необычной активности нет".

В свою очередь, BBC сообщает, что финский репортер побывал на месте удара в Краматорске 8 января и отметил, что удар пришелся по пустой школе.

В комментарии для AP спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что российские удары по Краматорску нанесли ущерб только гражданской инфраструктуре, добавив: "Вооруженные силы Украины не пострадали".

Как пишет агентство, городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что повреждены две школы и восемь жилых домов.

Несколько российских военных блогеров раскритиковали минобороны за сфабрикованную историю о "возмездии" за удар по Макеевке, указав, что ведомство часто делает ложные заявления вместо того, чтобы привлекать к ответственности виновных руководителей за потери среди российских солдат.