Последнее обновление: 08.01.2023 11:47

Генштаб ВСУ: Россия продолжала обстрелы несмотря на "перемирие"

Россия продолжает переброску войск, вооружения, военной техники и боеприпасов в районы активных боевых действий для восполнения потерь и продолжения наступления, сообщает в своей очередной утренней сводке Генштаб ВСУ.

Несмотря на объявленное Путиным прекращение огня, за минувшие сутки противник нанес 9 ракетных ударов, 3 удара с воздуха и 40 обстрелов РСЗО. Атаки были направлены на гражданскую инфраструктуру, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Обстрелы были в районе 16 населенных пунктов, в том числе Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка (Луганская область); Роздоловка, Соледар, Бахмут, Зализне, Первомайское, Водяное, Победа (Донецкая область).

Неся большие потери, противник ведет наступление на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях, передает BBC.

Запорожское и херсонское направления: противник применил танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию в районе Антоновки, Чаровного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степово, Каменского (Запорожская область).

За минувшие сутки ВВС Украины атаковали 21 скопление войск, вооружения и военной техники противника; и нанесла 3 авиаудара по российским зенитно-ракетным комплексам.

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование