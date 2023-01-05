Путин приказал ввести режим прекращения огня по всей линии фронта

Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Позже, Минобороны РФ сообщило, что выполнило приказ Путина о прекращении российскими войсками огня на 36 часов.

"… Министром обороны РФ в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - говорится в заявлении ведомства.