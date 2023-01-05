Последнее обновление: 05.01.2023 17:46

Путин предлагает Украине смириться с потерей территорий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал объявить режим прекращения огня в Украине в одностороннем порядке.

"Призывы к миру и переговорам следовало бы подкрепить односторонним прекращением огня", - сказал Эрдоган в разговоре с Путиным, сообщает пресс-служба Эрдогана.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин выразил готовность к диалогу при условии учета Украиной новых территориальных реальностей.

«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьёзному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учёта новых территориальных реалий», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование